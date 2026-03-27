L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che definisce la tratta transatlantica degli schiavi provenienti dall’Africa come il più grave crimine contro l’umanità. La decisione riguarda esclusivamente questa tratta e non si è affrontato il tema della tratta di schiavi di origine islamica, che resta un argomento non discusso all’interno della stessa risoluzione.

Il diritto internazionale trasformato in alibi per non agire contro il terrore. Spunti dal discorso di Mattarella Roma. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una storica risoluzione per definire la tratta transatlantica degli schiavi provenienti dall’Africa “il più grave crimine contro l’umanità”. L’Onu incoraggia gli stati membri delle Nazioni Unite ad avviare azioni riparative per il loro eventuale ruolo nella tratta degli schiavi. Solo tre paesi hanno votato contro, Stati Uniti, Israele e Argentina, mentre 52 si sono astenuti, Italia compresa. L’iniziativa culmina anni di tentativi dell’Organizzazione per la cooperazione islamica, il più grande blocco di paesi votanti all’Onu (57 su 193), per inserire la schiavitù e il colonialismo nell’agenda del Palazzo di vetro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - All’Onu la risoluzione sulla tratta transatlantica degli schiavi. Quella islamica resta tabù

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