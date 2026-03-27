Nelle ultime ore, un tratto del lungomare di Sabaudia è stato chiuso a causa di un’allerta vento. La zona si trova in una provincia del Lazio che, in questi giorni, registra condizioni atmosferiche di tipo invernale. Le autorità hanno adottato misure di sicurezza per gestire le criticità legate al vento intenso. La situazione meteorologica continua a essere monitorata nella regione.

Proprio le avverse condizioni meteo hanno infatti determinato un un significato accumulo di sabbia sulla carreggiata, rendendo pericolosa la circolazione. L'ordinanza del Comune Un clima dal sapore quasi invernale quello di questi giorni nella provincia di Latina, come anche nel resto del Lazio. Il fronte artico che sta attraversando l’Italia, spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, manterrà tempo instabile anche nella giornata di oggi. Ma, come previsto anche dall’allerta meteo emessa il 25 marzo dalla protezione civile regionale, quella di ieri è stata una giornata condizionata non solo dalle basse temperature, e dallo straordinario scenario di neve caduta in diverse zone del Lazio, ma anche dalla pioggia e dal forte vento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Allerta per il vento, chiuso a Sabaudia un tratto del lungomare

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