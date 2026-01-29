Tratto del lungomare Tafuri ancora chiuso | altri massi caduti dal costone roccioso

E’ ancora chiuso il tratto di lungomare Tafuri a Salerno. I massi che sono caduti dal costone roccioso sopra il forte ‘La Carnale’ hanno costretto le autorità a bloccare l’accesso per motivi di sicurezza. I lavori di messa in sicurezza non sono ancora stati completati, e si aspetta che la strada possa riaprire solo dopo ulteriori controlli. Nel frattempo, i residenti e i commercianti della zona devono fare i conti con il disagio.

A scopo precauzionale resta ancora chiuso il tratto di lungomare Tafuri che passa sotto il colle sul quale si erge il forte ' La carnale', nel quartiere di Torrione a Salerno. Le verifiche effettuate fino alla tarda serata di ieri da vigili del fuoco e dai vigili urbani non sono stati sufficienti a garantire la sicurezza del costone roccioso dal quale nella serata di ieri si sono staccati dei massi. Subito dopo l'episodio è stato deciso di chiudere ed evitare il passaggio delle auto in direzione sud nord, verso il centro della città, mentre resta aperto il passaggio nella direzione opposta.

