Danni del ciclone a Melito Porto Salvo chiuso tratto del lungomare ancora a rischio

A Melito Porto Salvo il lungomare resta chiuso dopo il passaggio del ciclone Harry. Un movimento franoso continua a minacciare le strade e le case vicino alla costa. Le autorità hanno deciso di mantenere il tratto ancora chiuso, perché il rischio di ulteriori crolli è ancora alto. La situazione resta critica, e le squadre di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area.

Un movimento franoso ancora in atto, con una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, interessa il lungomare di Melito Porto Salvo dopo il passaggio del devastante ciclone Harry. Per questo, con un'ordinanza sindacale emanata oggi, è stata disposta in via cautelativa la.

