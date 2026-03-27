In Italia, nella regione Lombardia, è stato rilevato il primo caso europeo di influenza aviaria da virus A(H9N2) che ha coinvolto un essere umano. La notizia è stata resa nota dalle autorità sanitarie, che hanno avviato le procedure di monitoraggio e controllo. Si tratta della prima segnalazione di infezione di questo tipo nel continente.

È in Italia, e più precisamente in Lombardia, che è stato identificato il primo caso umano in Europa di influenza aviaria da virus A(H9N2). Un evento che segna un passaggio epidemiologico importante, ma che (almeno allo stato attuale) non modifica il quadro del rischio sanitario globale. Secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute, il paziente è una persona fragile con patologie pregresse, rientrata da un Paese africano dove avrebbe contratto l’infezione. Il virus identificato appartiene al ceppo H9N2, noto per la sua bassa patogenicità, ovvero per una capacità limitata di provocare forme gravi sia negli animali sia nell’uomo. Il dato più rilevante è che si tratta di un caso importato, non originato sul territorio europeo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Allerta influenza aviaria: in Italia il primo caso europeo

Articoli correlati

Influenza aviaria H9: individuato in Lombardia il primo caso europeoUn caso isolato, monitorato con tempestività e gestito secondo protocolli rigorosi: è questo il quadro delineato dalle autorità sanitarie lombarde...

In Lombardia trovato il primo caso europeo di influenza aviaria H9, Bertolaso: “È un paziente arrivato dall’estero”In Lombardia è stato individuato il primo caso europeo di influenza aviaria di sottotipo H9.

Aviaria: in Lombardia il primo contagio umano a livello europeo

Contenuti e approfondimenti su Allerta influenza

Temi più discussi: Influenza aviaria in Lombardia, ecco quanto è pericoloso il virus; Virus influenza aviaria, un caso in Lombardia: è il primo in Europa; Diagnosticato il primo caso umano di aviaria in Italia. Bertolaso: Paziente in isolamento. Pregliasco: Campanello d'allarme; Caso di aviaria in Lombardia: è il primo contagio umano in Europa. Il ministero: Contratta all'estero.

Allerta influenza aviaria: in Italia il primo caso europeoIdentificato in Lombardia il primo caso umano in Europa di influenza aviaria H9N2: sintomi, rischi e perché gli esperti escludono l’allarme. panorama.it

Aviaria, primo caso in Italia: quanto è pericoloso il virusPrimo caso umano di influenza aviaria in Italia: il virus richiede sorveglianza, cambiamenti genetici e attenzione sanitaria. blitzquotidiano.it

L’allerta per l’influenza aviaria è arrivata anche in Italia: il ministero della Salute ha comunicato l'identificazione in Lombardia del primo caso umano di infezione da virus influenzale A(H9N2) mai rilevato in Europa. Il paziente è una persona fragile con patologi - facebook.com facebook

Un uomo rientrato dall'estero è stato ricoverato a Monza per il virus H9N2. Gli esperti spiegano perché si tratta di un episodio isolato e che non deve creare allerta: il virus non si trasmette tra esseri umani e la situazione è sotto controllo x.com