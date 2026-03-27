Allerta influenza aviaria | in Italia il primo caso europeo

Da panorama.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, nella regione Lombardia, è stato rilevato il primo caso europeo di influenza aviaria da virus A(H9N2) che ha coinvolto un essere umano. La notizia è stata resa nota dalle autorità sanitarie, che hanno avviato le procedure di monitoraggio e controllo. Si tratta della prima segnalazione di infezione di questo tipo nel continente.

È in  Italia, e più precisamente in Lombardia, che è stato identificato il  primo caso umano in Europa di influenza aviaria da virus A(H9N2). Un evento che segna un passaggio epidemiologico importante, ma che (almeno allo stato attuale) non modifica il quadro del rischio sanitario globale. Secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute, il paziente è una persona fragile con patologie pregresse, rientrata da un Paese africano dove avrebbe contratto l’infezione.  Il virus identificato appartiene al ceppo  H9N2, noto per la sua  bassa patogenicità, ovvero per una capacità limitata di provocare forme gravi sia negli animali sia nell’uomo. Il dato più rilevante è che si tratta di un  caso importato, non originato sul territorio europeo. 🔗 Leggi su Panorama.it

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