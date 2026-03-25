Influenza aviaria H9 | individuato in Lombardia il primo caso europeo

Le autorità sanitarie lombarde hanno segnalato il primo caso europeo di influenza aviaria di sottotipo H9, rilevato in una zona della regione. Il caso è stato individuato in modo tempestivo e gestito seguendo protocolli di sicurezza standard. Non sono stati segnalati altri casi o implicazioni immediate, e le autorità continuano a monitorare la situazione nella zona interessata.

Un caso isolato, monitorato con tempestività e gestito secondo protocolli rigorosi: è questo il quadro delineato dalle autorità sanitarie lombarde dopo l’individuazione del primo caso europeo di influenza aviaria di sottotipo H9. A comunicarlo è stato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, sottolineando come la situazione sia sotto controllo e non rappresenti un rischio per la popolazione. Il paziente, proveniente dall’estero, è attualmente ricoverato in isolamento presso l’Ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono seguite attentamente da un’équipe multidisciplinare, che oltre all’infezione virale sta gestendo anche altre patologie concomitanti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Influenza aviaria H9, primo caso europeo in Lombardia: paziente ricoverato a Monza #mbnews #monza

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