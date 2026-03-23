Milan-Torino 3-2 i rossoneri hanno vinto riuscendo ad accorciare a meno 6 dall'Inter capolista (che ha pareggiato ieri sera contro la Fiorentina). Corsa Scudetto riaperta? Difficile pensarlo ora visto che il Diavolo a Pasquetta affronterà il Napoli in una partita spartiacque. Chi spera di esserci è Leao alle prese con il riacutizzarsi dell'infortunio all'adduttore. Il portoghese verrà convocato in Nazionale per le amichevoli del Portogallo? Ecco le ultime notizie in merito. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il 4-3-3 è il futuro per Allegri? Ecco quali mosse e colpi servirebbero>>> A riportare la notizia è il giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' Luca Bianchin. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Torino, Leao non in campo per infortunio. Giocherà con il Portogallo? Arrivata la decisione

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