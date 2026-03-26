Rafael Leao, attaccante del Milan, si trova ancora in Portogallo a causa di un infortunio all'adduttore subito durante gli allenamenti. La società ha deciso di non portarlo con la squadra in vista della partita contro il Napoli, mentre i compagni di squadra Gabbia e Loftus-Cheek sono invece presenti nel ritiro. La partita è programmata per domenica prossima.

Questa mattina 'La Gazzetta dello Sport' ha scritto di un viaggio all'estero di Leao per curare al meglio i suoi problemi all'adduttore in vista di Napoli-Milan che si giocherà a Pasquetta. Ulteriori novità arrivano dal sito di Pazzidifanta. Rafael Leao sarebbe volato in Portogallo per una visita legata al fastidio all’adduttore: in accordo con il Milan il numero 10 rossonero dovrebbe restare lì per i prossimi giorni per curarsi al meglio con il rientro previsto la prossima settimana. Vedremo se il portoghese sarà disponibile per Napoli-Milan: ricordiamo che il rossonero ha già saltato Milan-Torino proprio per lo stesso problema che lo sta perseguitando da tutta la stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Infortunio Leao: resta in Portogallo. Ecco il motivo. Su Gabbia e Loftus-Cheek …

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