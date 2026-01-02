Nel centro commerciale verrà aperta la nuova farmacia comunale

A Vimercate, nel quartiere Torri Bianche, sarà inaugurata una nuova farmacia comunale. La struttura, che rappresenta la terza farmacia del comune, sarà sottoposta a interventi di riqualificazione nelle prossime settimane. L'apertura mira a migliorare l’accessibilità e i servizi sanitari per i residenti della zona, integrandosi nel contesto del centro commerciale.

A Vimercate apre una nuova farmacia comunale. Sarà ubicata all’interno del quartiere Torri Bianche. Nei prossimi giorni saranno avviate le procedure per la riqualificazione dello spazio che ospiterà la terza farmacia comunale di Vimercate. I lavori dovrebbero concludersi entro alcuni mesi, con. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

