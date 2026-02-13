Monia Belleggia ha annunciato che Eleonora Mosca prenderà il comando della Farmacia Comunale 1, dopo settimane di attesa, per rispondere alle crescenti esigenze del servizio e migliorare la gestione delle forniture.

Il periodo di tregua silenziosa tra amministrazione e vertici di Farmacie Comunali viene interrotto dalla comunicazione della presidente della società, Monia Belleggia, circa l’imminente entrata in servizio della nuova direttrice della farmacia comunale 1, Eleonora Mosca. Una nomina le cui modalità di attuazione erano il ‘casus belli’ dei dissapori tra le parti tanto da arrivare a far traballare la poltrona della Belleggia. Quest’ultima, così come riteneva corretto fare, ha attinto dalla graduatoria in scadenza, nominando la nuova direttrice, Eleonora Mosca, dandone notizia ufficiale a pochi giorni dalla sua effettiva entrata in servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Farmacia comunale 1: nuova direttrice

A Vimercate, nel quartiere Torri Bianche, sarà inaugurata una nuova farmacia comunale.

Argomenti discussi: Farmacie, una nuova direttrice (Eleonora Mosca) ma il cda resta ancora monco

