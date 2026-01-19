Violenza sulle donne a Roma nuovo centro alla Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico
(Adnkronos) – E' stato inaugurato oggi il nuovo Centro antiviolenza della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico di Roma, realizzato in collaborazione con l'associazione Assolei Aps. Il presidio nasce per offrire ascolto, orientamento e supporto psicologico e legale alle donne che subiscono violenza e maltrattamenti e ai loro figli minori, garantendo riservatezza e anonimato. Sarà aperto.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
