È stato inaugurato presso il Campus Bio-Medico di Roma il nuovo Centro antiviolenza, realizzato dalla Fondazione Policlinico universitario in collaborazione con Assolei Aps. La struttura si propone di offrire supporto e assistenza alle donne vittime di violenza, contribuendo alla prevenzione e alla tutela dei diritti. L'apertura rappresenta un passo importante nell’impegno della città contro la violenza di genere.

(Adnkronos) – E' stato inaugurato oggi il nuovo Centro antiviolenza della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico di Roma, realizzato in collaborazione con l'associazione Assolei Aps. Il presidio nasce per offrire ascolto, orientamento e supporto psicologico e legale alle donne che subiscono violenza e maltrattamenti e ai loro figli minori, garantendo riservatezza e anonimato. Sarà aperto.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Campus Bio-medico. Violenza donne: un nuovo entro antiviolenza

È stato inaugurato presso il Campus Bio-medico il nuovo centro antiviolenza, promosso dalla fondazione Policlinico Universitario in collaborazione con l’associazione Assolei Aps. La struttura è dedicata a offrire supporto e servizi alle donne vittime di violenza, rappresentando un passo importante nel percorso di tutela e prevenzione. Questo intervento si inserisce nell’impegno continuo della comunità per affrontare e ridurre il fenomeno della violenza di genere.

Leggi anche: Persone stomizzate, al policlinico Campus Bio-Medico nuovo bagno dedicato

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Violenza sulle donne, a Roma nuovo centro alla Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico - Sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15, con reperibilità telefonica h24 al numero 345. adnkronos.com