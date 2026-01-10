Allarme bocconi avvelenati Esche in pieno centro storico Scatta l’ordinanza del Comune

Il centro storico di Perugia è stato oggetto di un intervento urgentemente necessario a causa di bocconi avvelenati trovati nelle strade. Il Comune ha emesso un’ordinanza per garantire la sicurezza di residenti e animali, rafforzando le misure di controllo e prevenzione. L’obiettivo è evitare ulteriori rischi e tutelare l’area cittadina da episodi di avvelenamento.

Allarme bocconi avvelenati a Perugia, dove il Comune è stato costretto a intervenire con un'ordinanza urgente per mettere in sicurezza un'area del centro storici. Il provvedimento, firmato dalla sindaca Vittoria Ferdinandi, arriva dopo la segnalazione ufficiale della presenza di esche avvelenate, confermata da specifiche analisi di laboratorio trasmesse al Comune alla fine dello scorso anno. Una situazione seria, che non riguarda solo gli animali ma rappresenta un pericolo concreto anche per le persone, in particolare per i bambini. Le sostanze tossiche abbandonate nell'ambiente possono infatti provocare intossicazioni accidentali e contaminare il suolo, trasformando una strada qualunque in una zona a rischio.

