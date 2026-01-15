Allerta meteo scatta l’allarme in Italia | le città a rischio nelle prossime ore

Un’allerta meteo è stata diramata per l’Italia in previsione di una perturbazione proveniente dal Nord Africa, prevista tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio. Le zone più interessate saranno il Nord-Ovest, il Sud estremo e le Isole Maggiori, dove si prevedono condizioni di maltempo. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza durante questo periodo.

È in arrivo una nuova perturbazione dal Nord Africa che interesserà l'Italia tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio, portando una fase di maltempo soprattutto su Nord-Ovest, Sud estremo e Isole Maggiori. Nonostante il peggioramento, le temperature resteranno superiori alle medie stagionali, senza cali significativi. Alla luce delle previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse, pubblicato anche sul sito ufficiale. Particolare attenzione è rivolta alla Sicilia, dove è stata diramata una allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico.

