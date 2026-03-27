Allagamenti a Vasto la replica del sindaco | Problema di tutte le città nessun euro da Stato e Regione

A Vasto si sono verificati recenti allagamenti che hanno interessato sia il centro che le zone costiere. Il sindaco ha dichiarato che i problemi di allagamento legati al fango sono noti da diversi anni e sono stati segnalati con proposte concrete dal centrosinistra locale e dall’amministrazione comunale. Tuttavia, il primo cittadino ha aggiunto che nessun finanziamento è stato ricevuto da parte dello Stato o della Regione per affrontare la questione.

“La criticità del fango su Vasto e Vasto Marina è nota da anni ed è stata affrontata con proposte concrete da parte del centrosinistra cittadino e dal sottoscritto, a partire dalle numerose iniziative fatte per far presente la necessità di realizzare sistemi di raccolta e accumulo delle acque piovane, utili sia a prevenire il deflusso incontrollato verso la SS16 sia a riutilizzare la risorsa idrica in ambito agricolo”. Così il sindaco di Vasto, Francesco Menna, replica alla polemica dei consiglieri comunali di Fratelli d'Italia sul fiume di fango che invade la SS16 a ogni ondata di maltempo. “Proposte - puntualizza - che questa amministrazione ha portato ai tavoli competenti, chiedendo finanziamenti attraverso i fondi Fsc e altri strumenti, senza però ricevere alcuna risposta concreta dalla Regione Abruzzo”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Allagamenti a Vasto, la replica del sindaco: "Problema di tutte le città, nessun euro da Stato e Regione" Articoli correlati Allagamenti a Talsano, incontro tecnico in Regione per affrontare il problema del deflusso delle acque biancheTarantini Time QuotidianoIl problema del deflusso delle acque bianche nella borgata di Talsano è stato al centro di un incontro tecnico svoltosi in... Cagliari, il sindaco Zedda chiude le scuole per allerta arancione: dopo il ciclone Harry la città sceglie la prevenzione per limitare i rischi di allagamentiIl sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per sabato 31 gennaio a causa dell’allerta meteo...