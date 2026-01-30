Cagliari il sindaco Zedda chiude le scuole per allerta arancione | dopo il ciclone Harry la città sceglie la prevenzione per limitare i rischi di allagamenti

Questa mattina, il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha deciso di chiudere tutte le scuole per il 31 gennaio. La scelta arriva in seguito all’allerta arancione emessa dalla Protezione Civile, dopo il passaggio del ciclone Harry. La città si prepara così a limitare i rischi di allagamenti e problemi causati dal maltempo.

Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per sabato 31 gennaio a causa dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale. L’ordinanza n. 14 del 29 gennaio prevede la sospensione delle attività didattiche dalle ore 6:00 alle ore 21:00, estendendo la misura precauzionale agli asili nido, ai parchi, alle aree verdi e ai cimiteri cittadini. La decisione arriva dopo i gravi danni provocati dal ciclone Harry, che tra il 19 e il 21 gennaio ha colpito duramente la Sardegna con piogge torrenziali e venti di eccezionale intensità.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Oggi, 19 gennaio, si registra un’intensificazione del maltempo in Italia meridionale e sulle isole, a causa del “ciclone Harry”.

Un’allerta meteo rossa è stata diramata per la Calabria a causa del passaggio del ciclone Harry, che ha portato piogge intense e forti venti.

