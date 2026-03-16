Allagamenti a Talsano incontro tecnico in Regione per affrontare il problema del deflusso delle acque bianche

In Regione Puglia si è svolto un incontro tecnico per discutere del problema degli allagamenti a Talsano, una borgata di Taranto. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle autorità locali e regionali che hanno analizzato le criticità legate al deflusso delle acque bianche nella zona. Si sono esaminati i possibili interventi per migliorare la gestione delle acque durante le piogge.

Tarantini Time Quotidiano Il problema del deflusso delle acque bianche nella borgata di Talsano è stato al centro di un incontro tecnico svoltosi in Regione Puglia. Alla riunione hanno partecipato il sindaco di Taranto Piero Bitetti, l’assessore ai Lavori Pubblici Lucio Lonoce e il consigliere regionale Mino Borraccino. L’incontro è stato convocato con l’obiettivo di individuare possibili soluzioni a una criticità che da anni interessa la zona e che negli ultimi mesi si è ulteriormente aggravata a causa delle intense precipitazioni. Le forti piogge registrate negli ultimi periodi, spesso caratterizzate da vere e proprie bombe d’acqua, hanno infatti provocato diversi episodi di allagamento con ripercussioni dirette sulla sicurezza dei cittadini e sulla viabilità della borgata. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Allagamenti a Talsano, incontro tecnico in Regione per affrontare il problema del deflusso delle acque bianche Articoli correlati Deflusso delle acque piovane in zona industriale: al via i lavori contro gli allagamentiQuattro pozzi profondi 120 metri risolveranno il problema dello scarico delle precipitazioni in via 2 Giugno. Piena del Lamone, continua il monitoraggio del deflusso delle acqueE' passata la paura nel Ravennate dopo le piogge incessanti innescate dal ciclone di Natale.