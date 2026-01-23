Nella sala consiliare la premiazione della quarta edizione del premio Endas Radici d' Abuzzo | i vincitori
Nella sala consiliare si è svolta la cerimonia di premiazione della quarta edizione del premio Endas
Tutto pronto per la quarta edizione del premio “Radici d'Abruzzo” di Endas Abruzzo, che accende i riflettori sulle energie migliori della regione e su chi, con il proprio percorso, contribuisce a rafforzare il valore culturale, sociale e civile dell’Abruzzo.La cerimonia di consegna si svolgerà.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Nella sala consiliare la premiazione della quarta edizione del premio Endas Radici d'Abuzzo: i vincitoriLa cerimonia di consegna si terrà sabato 24 gennaio nella sala consiliare del Comune di Pescara, a partire dalle ore 16:30 ... ilpescara.it
