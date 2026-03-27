Il 7 aprile 2026, alle 10,30, il Gran Teatro La Fenice di Venezia ospiterà un concerto dedicato alla musica romanì. L’evento si svolgerà nelle Sale Apollinee e rappresenta un’occasione per celebrare la giornata internazionale di Rom e Sinti con un’esibizione dal vivo. La manifestazione prevede l’esecuzione di brani tradizionali e contemporanei della cultura romanì.

Martedì 7 aprile 2026, alle ore 10,30, la musica romanì approda al Gran Teatro La Fenice di Venezia, con uno straordinario concerto ospitato nelle Sale Apollinee. L'evento si tiene in occasione della giornata internazionale di rom e sinti, che si celebra l'8 aprile, e della III settimana della cultura romanì (Romanì Week). Protagonisti saranno due artisti di fama internazionale, Gennaro Spinelli, violino solista, e Santino Spinelli, fisarmonica solista, da anni presenti in alcuni dei più importanti palcoscenici mondiali. Ad accompagnarli, musicisti provenienti da alcune delle più prestigiose istituzioni musicali italiane: Teatro... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Alla Fenice la grande musica romanì per la giornata internazionale di rom e sinti

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Vent'anni fa alla Fenice di Venezia il concerto di Gino Paoli e Ornella Vanoni. Nel servizio realizzato allora le immagini dell'esibizione del 20 maggio 2006, che chiuse il tour "Ti ricordi No, non mi ricordo..." #IoSeguoTgr @TgrRai x.com