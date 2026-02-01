Giornata della memoria dei rom e sinti | batterista cegliese si esibisce al concerto di New York

Da brindisireport.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, a New York, il batterista di Ceglie Massapica Davide Chiarelli ha suonato alla Carnegie Hall per la giornata della memoria dei rom e sinti. È uno degli artisti italiani invitati a partecipare a un evento che ricorda le persecuzioni subite da queste comunità. Chiarelli ha eseguito i suoi brani davanti a un pubblico internazionale, portando con sé un messaggio di memoria e solidarietà.

NEW YORK (USA) - Ci sarà anche il batterista e percussionista originario di Ceglie Massapica, Davide Chiarelli, classe 1991, tra i protagonisti alla prestigiosa Carnegie Hall di New York per la giornata della memoria dei rom e sinti. Un momento storico che segna l'unione intercontinentale delle comunità romanès mondiali. Nella città statunitense si terrà il “Concert for the day of remembrance - Samudaripen”, promosso e organizzato dalla Union of Roma Communities in Italy (Ucri) nella giornata di domani, lunedì 2 febbraio. Come già detto, è membro dell’Orchestra europea per la pace, con cui si è esibito in importanti contesti istituzionali e culturali in Italia e all’estero, tra cui Palazzo Chigi, il Parlamento europeo, l’aula magna della Sapienza di Roma e numerosi festival internazionali.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Approfondimenti su Ceglie Massapica New York

I lancianesi Gennaro e Santino Spinelli protagonisti a New York del concerto per la giornata della memoria dei rom e sinti

Gennaro e Santino Spinelli, originari di Lanciano, sono protagonisti a New York in occasione della giornata della memoria dei Rom e Sinti.

Chi è Alin Stoica, il tenore che si esibisce al Concerto di Natale 2025

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ceglie Massapica New York

Argomenti discussi: 27 gennaio 2026. Da Auschwitz a Gaza. I vuoti di memoria; Rai per il Giorno della Memoria; Bra ha celebrato la Giornata della Memoria; Sito Istituzionale | Roma non dimentica: torna Memoria genera Futuro.

giornata della memoria deiGiorno della Memoria, il Papa e Mattarella contro l’antisemitismo. Meloni: Fascismo fu compliceOggi le celebrazioni in tutta Italia a partire dal Quirinale. Schlein: Vigilare contro odio. Segre: Non si usi Gaza per sminuire ... repubblica.it

giornata della memoria deiGiornata della Memoria 2026, le frasi e le citazioni più significative per non dimenticare la ShoahOggi, 27 gennaio 2026, si celebra la giornata della Memoria, in cui vengono commemorate le vittime dell'Olocausto ... fanpage.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.