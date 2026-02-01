Giornata della memoria dei rom e sinti | batterista cegliese si esibisce al concerto di New York

Questa mattina, a New York, il batterista di Ceglie Massapica Davide Chiarelli ha suonato alla Carnegie Hall per la giornata della memoria dei rom e sinti. È uno degli artisti italiani invitati a partecipare a un evento che ricorda le persecuzioni subite da queste comunità. Chiarelli ha eseguito i suoi brani davanti a un pubblico internazionale, portando con sé un messaggio di memoria e solidarietà.

NEW YORK (USA) - Ci sarà anche il batterista e percussionista originario di Ceglie Massapica, Davide Chiarelli, classe 1991, tra i protagonisti alla prestigiosa Carnegie Hall di New York per la giornata della memoria dei rom e sinti. Un momento storico che segna l'unione intercontinentale delle comunità romanès mondiali. Nella città statunitense si terrà il “Concert for the day of remembrance - Samudaripen”, promosso e organizzato dalla Union of Roma Communities in Italy (Ucri) nella giornata di domani, lunedì 2 febbraio. Come già detto, è membro dell’Orchestra europea per la pace, con cui si è esibito in importanti contesti istituzionali e culturali in Italia e all’estero, tra cui Palazzo Chigi, il Parlamento europeo, l’aula magna della Sapienza di Roma e numerosi festival internazionali.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Gennaro e Santino Spinelli, originari di Lanciano, sono protagonisti a New York in occasione della giornata della memoria dei Rom e Sinti.

