I lancianesi Gennaro e Santino Spinelli protagonisti a New York del concerto per la giornata della memoria dei rom e sinti

Gennaro e Santino Spinelli, originari di Lanciano, sono protagonisti a New York in occasione della giornata della memoria dei Rom e Sinti. Con il loro intervento, rappresentano le comunità rom a livello internazionale, contribuendo a mantenere viva la memoria storica e a rafforzare il dialogo interculturale tra le diverse realtà. Un evento che sottolinea l’importanza della cultura e della memoria condivisa tra le comunità romanès di tutto il mondo.

Due lancianesi ambasciatori della cultura rom a New York, in occasione della giornata della memoria dei rom e sinti, un momento storico che segna l'unione intercontinentale delle comunità romanès mondiali. Nella prestigiosa Carnegie Hall, infatti, lunedì 2 febbraio, si terrà il Concert for the.

