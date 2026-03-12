Alexander Zverev ha battuto Arthur Fils nel primo quarto di finale a Indian Wells, avanzando così alla fase successiva del torneo. La partita è terminata con una vittoria netta del tedesco, che ora si prepara a sfidare Jannik Sinner negli incontri successivi. La vittoria di Zverev rappresenta un passaggio importante nel torneo, portandolo più vicino alle fasi finali.

Il tedesco Alexander Zverev supera il transalpino Arthur Fils nel primo dei quarti di finale dei BNP Paribas Open 2026 di tennis: ad Indian Wells, in California (Stati Uniti), il teutonico, numero 4 del seeding, supera il francese, testa di serie numero 30, con lo score di 6-2 6-3 in un’ora e 23 minuti di gioco, ed in semifinale affronterà il vincente del match tra l’azzurro Jannik Sinner e lo statunitense Learner Tien. Nel primo set Zverev strappa subito il servizio all’avversario ai vantaggi, ma nel secondo game deve annullare due chance per l’immediato controbreak prima di portarsi sul 2-0. Al termine di un quinto game fiume, lungo 16 punti, il teutonico alla seconda occasione strappa ancora la battuta all’avversario e si porta sul 4-1 pesante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alexander Zverev spazza via Fils e lancia la sfida a Sinner ad Indian Wells

