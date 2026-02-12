Chiello, il giovane rapper di Venosa, si prepara a debuttare sul palco di Sanremo 2026. Il 26enne Rocco Modello ha raccontato il suo brano

Chiello è tra gli sconosciuti al grande pubblico di Sanremo. Il rapper-trapper-cantautore 26enne – Rocco Modello all’anagrafe, nato a Venosa, in provincia di Potenza – ha cominciato la carriera con il collettivo trap Fsk per poi correre da solista. E adesso, dopo il duetto con Rose Villain all’Ariston dello scorso anno, arriva per la prima volta in gara con Ti penso sempre. «La competizione non mi interessa», racconta Chiello con il suo marcato accento lucano, «penso che non ci dovrebbe proprio essere nella musica. Anzi, spero di arrivare ultimo. Avevo bisogno di mettermi in gioco, ero annoiato e ho pensato di andare a Sanremo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Chiello racconta il suo brano Ti penso sempre, in gara a Sanremo 2026, il suo nuovo album Agonia e la scelta di duettare con Morgan

Chiello partecipa al 76° Festival di Sanremo con il brano

Francesco Renga e Chiello sono tra gli artisti annunciati per il prossimo Festival di Sanremo, portando rispettivamente le canzoni 'Il meglio di me' e 'Ti penso sempre'.

Chiello con Ti penso sempre a Sanremo 2026

