Meloni sul referendum | Bene Mattarella sul rispetto fra istituzioni La politica adesso abbassi i toni

Meloni ha commentato positivamente le parole di Mattarella sul rispetto tra le istituzioni, sottolineando l’importanza di abbassare i toni nel dibattito politico. La premier ha aggiunto che la riforma della giustizia proposta dal governo mira a semplificare le procedure e non rappresenta un referendum sul suo operato. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensioni tra maggioranza e opposizione, con critiche sulla proposta e richieste di maggiore dialogo. Meloni ha concluso invitando tutti a lavorare insieme per trovare soluzioni concrete.

«Ho trovato le parole del presidente della Repubblica giuste, credo sia giusto il richiamo al rispetto tra istituzioni, penso che sia giusto il passaggio in cui Mattarella dice che è importante che una istituzione come il Csm si mantenga estranea dalle diatribe politiche». La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista a SkyTg24, ha commentato le parole del presidente della Repubblica intervenuto alla riunione ordinaria del Consiglio superiore della magistratura. «Io penso - ha aggiunto la premier - che sia molto importante che questa campagna elettorale referendaria rimanga sul merito di quello di cui noi stiamo parlando.