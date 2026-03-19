Giorgia Meloni ha commentato le parole di Alessandro Barbero sul referendum sulla giustizia, dichiarando di

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto alle critiche di Alessandro Barbero su uno specifico aspetto della riforma del Csm su cui si terrà il referendum costituzionale. Barbero ha criticato che una parte importante della riforma, la lista dei membri laici, venga lasciata a una legge ordinaria. Meloni al Pulp Podcast di Fedez Giorgia Meloni ha partecipato al Pulp Podcast, condotto dal rapper Fedez e da Davide Marra, parlando di diversi temi, tra cui anche l’imminente referendum sulla riforma costituzionale approvata dalla maggioranza, che modifica il funzionamento del Csm. Durante la puntata del podcast, i conduttori hanno mostrato a Meloni una clip di una delle voci più critiche del referendum, il divulgatore e professore universitario in pensione Alessandro Barbero. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giorgia Meloni contro Barbero a Pulp Podcast sul Referendum sulla Giustizia, "Io esco pazza"

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Aggiornamenti e notizie su Giorgia Meloni

Temi più discussi: Barbera: Il mio sì al referendum per attuare la Costituzione; Meloni a Milano per il Sì al referendum | Qui nessuno vuole liberarsi della magistratura; Meloni all’evento per il Sì al referendum | Nessuno vuole liberarsi dei magistrati Ma hanno potere enorme | se sbagliano fanno anche carriera – Il video; Il No al referendum impedirà al potere politico di ottenere una magistratura schierata.

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Referendum, Meloni replica a Barbero: Non stiamo parlando di una bisca clandestinaIl premier ha risposto al professore in merito alle tesi sul sorteggio, che non hanno alcuna attinenza con la riforma e con l’attuale sistema ... msn.com

“Non cercavamo il sangue, abbiamo fornito strumenti di analisi” Davide Marra risponde su Fanpage.it alle critiche dopo l’intervista di “Pulp” a Giorgia Meloni: https://fanpa.ge/vBxRp - facebook.com facebook

Giorgia Meloni ha scelto un formato insolito per parlare agli italiani che, come dice lei stessa, “si nutrono di argomenti politici senza attingere dai media tradizionali”. La premier ha parlato con Fedez e Mr. Marra a “Pulp Podcast” senza domande preconfezionat x.com