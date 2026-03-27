Alessandra Mussolini malore al Grande Fratello Vip | come sta l' ex parlamentare

Durante la diretta dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha accusato un malore. Lo staff medico presente nella Casa è intervenuto prontamente per assisterla. L'ex parlamentare è stata successivamente sottoposta a controlli medici e le sue condizioni sono attualmente in fase di valutazione. La produzione ha comunicato che non ci sono rischi per la sua salute.

Attimi di paura al Grande Fratello Vip per un malore che ha colpito Alessandra Mussolini. Nelle scorse ore l'ex parlamentare - che è tra i protagonisti dell'ultima edizione del reality di Canale 5 - si è sentita male e lo staff medico è stato costretto a intervenire nella Casa per soccorrerla. Mussolini ha abbandonato momentaneamente il gioco per sottoporsi a una serie di accertamenti, ma il pubblico è rimasto colpito dalla dinamica dell'accaduto. Cosa è successo. Secondo quanto riferito sui social da alcuni telespettatori l'episodio si sarebbe verificato nelle prime ore della mattina del 26 marzo. L'ex parlamentare stava entrando nella camera da letto condivisa con altri concorrenti quando, colpita da un malore, si è accasciata a terra tremante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Alessandra Mussolini questa mattina ha avuto un leggero malore, è stata immediatamente soccorsa e visitata dallo staff medico e ora sta bene. #GFVIP x.com