Alessandra Mussolini ha avuto un malore nelle prime ore del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2026, causando uno shock tra i presenti. L’ex deputata ha accusato problemi di salute subito dopo aver varcato la soglia della casa, e il suo risveglio è stato caratterizzato da un episodio improvviso. La produzione ha prontamente assistito Mussolini, che si è ripresa poco dopo.

Programmi Tv, l’esordio di Alessandra Mussolini nella casa del Grande Fratello Vip 2026 è stato segnato da un episodio di malessere avvenuto nelle prime ore di permanenza. Dopo la prima diretta caratterizzata da un confronto acceso con Selvaggia Lucarelli, l’ex parlamentare ha raccontato ai coinquilini di essersi sentita male durante la notte, riferendo anche un forte disagio legato a una comunicazione proveniente dalla regia. La mattina seguente, durante la colazione, Mussolini ha ricostruito quanto accaduto, spiegando di essersi trovata in difficoltà e di essersi aspettata un intervento o un riscontro immediato. Nel suo racconto, oltre agli aspetti fisici, è emerso anche l’impatto iniziale con i ritmi e le dinamiche del reality. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Malore per Alessandra Mussolini, risveglio choc al Grande Fratello Vip. Cosa è successo

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