Durante la notte, nel corso della trasmissione televisiva, un personaggio noto per la sua partecipazione si è improvvisamente accasciato a terra. La produzione ha chiamato immediatamente i medici presenti in casa, che si sono recati sul luogo per prestare assistenza. La scena è stata trasmessa in diretta, suscitando preoccupazione tra i presenti e gli spettatori.

Momenti di paura al Grande Fratello Vip: Alessandra Mussolini crolla a terra nelle prime ore del mattino. La produzione interviene e rompe il silenzio. Ecco tutto quello che è successo. C’è un video che in poche ore ha fatto il giro d’Italia. Si vede Alessandra Mussolini — ex senatrice, ex eurodeputata, oggi tra i protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip — accasciarsi sul pavimento della Casa di Cinecittà. Tremori, disorientamento, e poi il buio sulle telecamere. La produzione ha oscurato le immagini, ma era già troppo tardi. Cosa è successo nella Casa del Grande Fratello Vip. Mussolini stava uscendo dal bagno e scendendo lo scalino verso la camera da letto quando si è improvvisamente accasciata, mostrando tremori e un evidente disorientamento. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Alessandra Mussolini si accascia al Grande Fratello Vip: malore in diretta, medici in Casa

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