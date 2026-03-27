Durante una diretta del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini si è accasciata a terra a causa di un malore. Il momento è stato ripreso e condiviso sui social, generando numerosi commenti e preoccupazioni tra gli utenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sulle sue condizioni di salute.

Momenti di forte apprensione nella casa del Grande Fratello Vip, dove Alessandra Mussolini è stata protagonista di un improvviso malore che ha fatto rapidamente il giro dei social. Un video, diventato virale in poche ore, mostra la concorrente accasciarsi a terra, generando un’ondata di preoccupazione tra il pubblico. Le immagini, condivise su piattaforme come X, hanno alimentato ipotesi e timori, mentre la produzione è intervenuta per chiarire le condizioni della gieffina. Nonostante lo spavento iniziale, la situazione si è risolta senza conseguenze gravi. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino del 26 marzo, quando gran parte degli altri concorrenti era ancora a letto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Alessandra Mussolini cade a terra per un malore: il video diventa virale e i social sono preoccupati

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Il malore improvviso di Alessandra Mussolini al GF VIP Immediatamente soccorsa nella casa: https://fanpa.ge/vBGqr - facebook.com facebook

Alessandra Mussolini questa mattina ha avuto un leggero malore, è stata immediatamente soccorsa e visitata dallo staff medico e ora sta bene. #GFVIP x.com