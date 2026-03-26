Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha avuto un improvviso malore che l'ha fatta crollare a terra. Il fatto è stato registrato e condiviso sui social, attirando l'attenzione di utenti e spettatori. Non sono stati forniti dettagli clinici sull'episodio, né sono state rese note eventuali conseguenze o interventi medici immediati.

Cosa è successo ad Alessandra Mussolini nella Casa?. Attimi di tensione nella Casa del Grande Fratello Vip, dove Alessandra Mussolini è stata protagonista di un improvviso malore che ha spaventato concorrenti e pubblico. Le immagini, diventate virali in poche ore, mostrano la concorrente accasciarsi improvvisamente a terra mentre rientra nella stanza da letto. Un crollo inatteso, accompagnato da tremori, che ha fatto scattare immediatamente l’allarme. Il video e la reazione degli altri concorrenti. Era mattina presto, gran parte degli inquilini stava ancora dormendo. Il rumore della caduta ha però richiamato l’attenzione di chi era nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Paura al GF Vip: Alessandra Mussolini crolla a terra, il video fa il giro del web

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