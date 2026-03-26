Grande Fratello Vip Alessandra Mussolini crolla a terra VIDEO | ecco cosa è accaduto e come sta la concorrente

Nella casa del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha avuto un malore mentre si trovava all’interno. La concorrente è crollata a terra e sono stati chiamati i medici del programma. Attualmente, non sono stati forniti aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. La produzione ha interrotto le riprese per consentire gli accertamenti necessari.

Momenti di apprensione nella casa del Grande Fratello VIP per Alessandra Mussolini, protagonista di un malore nelle prime di oggi. Un video, rapidamente diventato virale ha mostrato la concorrente a terra vicino alla porta della camera, facendo ipotizzare inizialmente uno svenimento. A chiarire la situazione è stata la produzione del reality, che ha parlato di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Grande Fratello VIP: i nomi dei concorrenti ufficiali del reality. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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