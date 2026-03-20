Leeds-Brentford sabato 21 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Leeds e Brentford si svolgerà sabato 21 marzo 2026 alle 21:00. Le formazioni delle due squadre saranno schierate per questa partita che si preannuncia decisiva per entrambe, con il Leeds che occupa la quindicesima posizione in classifica e il Brentford che cerca punti importanti. Sono attese quote e pronostici ufficiali per l'incontro.

Questa si preannuncia cruciale per entrambe le squadre. Per il Leeds, che è quindicesimo nella classifica di Premier League, si tratta di una partita casalinga alla portata, nella quale cercare tre punti in importanti nella lotta per evitare la retrocessione, ma allo stesso tempo non è una trasferta impossibile per un Brentford che invece punta quantomeno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Leeds-Brentford (sabato 21 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Brentford-Brighton (sabato 21 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiIl Brentford sta andando alla grande in questo momento, reduce dalla vittoria in FA Cup contro il Macclesfield, ma soprattutto con sette punti... Nizza-Paris Saint Germain (sabato 21 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLiquidato con 8 gol il Chelsea in un dominio incontrastato per tutti i 180 minuti il Paris Saint Germain di Luis Enrique è di scena sul campo del... Contenuti e approfondimenti su Leeds Brentford sabato 21 marzo 2026... Discussioni sull' argomento Pronostico Leeds United-Brentford: analisi e probabili formazioni 21/03/2026 Premier League; Live Leeds United - Brentford - Premier League: Punteggi & Highlights Calcio - 21/03/2026; Leeds United v Brentford team news, Gudmundsson suspended and six Brentford players out; Leeds and Brentford injuries before Elland Road clash as Gudmundsson banned and visitors miss six. Pronostico Leeds vs Brentford – 21 Marzo 2026Nel cuore della Premier League, la sfida tra Leeds e Brentford accende l’attenzione degli appassionati. Si gioca il 21 Marzo 2026 alle 21:00 all’Elland Road, ... news-sports.it Con la presenza contro il Brentford, James Milner diventa ufficialmente il giocatore con più presenze nella storia della Premier League: superato Gareth Barry Milner ha esordito con il Leeds nel 2002, a 16 anni: poi Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Li x.com Crystal Palace e Leeds si dividono la posta, gli ospiti falliscono un calcio di rigore - facebook.com facebook