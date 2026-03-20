Leeds-Brentford sabato 21 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Leeds e Brentford si svolgerà sabato 21 marzo 2026 alle 21:00. Le formazioni delle due squadre saranno schierate per questa partita che si preannuncia decisiva per entrambe, con il Leeds che occupa la quindicesima posizione in classifica e il Brentford che cerca punti importanti. Sono attese quote e pronostici ufficiali per l'incontro.

Questa si preannuncia cruciale per entrambe le squadre. Per il Leeds, che è quindicesimo nella classifica di Premier League, si tratta di una partita casalinga alla portata, nella quale cercare tre punti in importanti nella lotta per evitare la retrocessione, ma allo stesso tempo non è una trasferta impossibile per un Brentford che invece punta quantomeno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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