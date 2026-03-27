Alajbegovic Juventus il talento bosniaco decisivo contro il Galles | ora la sfida all’Italia E sul suo futuro filtra questo

Alajbegovic, talento bosniaco della Juventus, ha giocato un ruolo decisivo durante la partita contro il Galles, contribuendo alla vittoria ai rigori. Ora si prepara a sfidare l’Italia in finale. Sul suo futuro filtrano alcune indiscrezioni, ma non ci sono ancora dettagli ufficiali. La sua performance ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, che aspettano sviluppi sulla sua carriera.

Alajbegovic Juventus, il talento bosniaco è stato decisivo contro il Galles ai rigori e ora sfida l’Italia in finale. Sul suo futuro filtra questo. Kerim Alajbegovic, ala offensiva di 18 anni attualmente in forza al Red Bull Salisburgo, piace da tempo alla Juventus. Il giovane talento ha catturato però ieri l’attenzione generale durante la semifinale playoff vinta dalla Bosnia contro il Galles, dove è entrato nella ripresa segnando il rigore decisivo. Ora, il ragazzo si prepara a incrociare l’Italia nella sfida che vale l’accesso al Mondiale 2026. MERCATO JUVE LIVE Secondo le indiscrezioni confermate da Fabrizio Romano su X, il percorso del calciatore è seguito con enorme interesse dai top club europei. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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