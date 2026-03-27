È iniziata una collaborazione tra Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino e la compagnia aerea danese Dat, che opera in regime di continuità territoriale. La compagnia gestisce due voli al giorno da e per Milano Linate e Roma Fiumicino. La partnership riguarda le attività di supporto e promozione dei voli tra le regioni coinvolte.

ANCONA – È decollata la collaborazione tra Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino e la Dat (Danish Air Transport) – Volidellemarche, la nuova compagnia aerea danese che gestisce in regime di continuità territoriale, due voli giornalieri per Milano Linate e Roma Fiumicino. La partnership nata nell’ambito dei rapporti di collaborazione con Ancona International Airport, rappresenta un’intesa strategica che punta a rafforzare i collegamenti con le regioni chiave per lo sviluppo economico e a promuovere l’imprenditoria locale su scala nazionale e internazionale creando nuove opportunità per le imprese locali. L’accordo con Confartigianato prevede un pacchetto di agevolazioni sui voli da e per Ancona dedicato ai viaggi di lavoro del personale delle aziende associate. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Al via la collaborazione tra Confartigianato e la compagnia aerea Dat

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