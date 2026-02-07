Abbattere costi e facilitare mobilità | nasce la prima compagnia aerea pugliese

BARI - Si è tenuta ieri, 6 febbraio, nella sede della Confindustria Bari-Bat, la presentazione della prima compagnia aerea del tutto pugliese: si chiama Puglia Sky. Le voci della sua apertura circolavano da mesi e alla fine le indiscrezioni si sono rivelate veritiere. Il vettore opererà.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

