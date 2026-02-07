Abbattere costi e facilitare mobilità | nasce la prima compagnia aerea pugliese

Questa mattina a Bari si è svolta la presentazione di Puglia Sky, la prima compagnia aerea tutta pugliese. L’obiettivo è abbattere i costi e rendere più facile la mobilità nella regione. L’evento si è tenuto nella sede della Confindustria Bari-Bat, con molti rappresentanti locali e imprenditori presenti.

BARI - Si è tenuta ieri, 6 febbraio, nella sede della Confindustria Bari-Bat, la presentazione della prima compagnia aerea del tutto pugliese: si chiama Puglia Sky. Le voci della sua apertura circolavano da mesi e alla fine le indiscrezioni si sono rivelate veritiere. Il vettore opererà. Abbattere costi e facilitare mobilità: nasce la prima compagnia aerea puglieseIl vettore Puglia Sky opererà inizialmente da Brindisi e Bari con avvio previsto a breve per i Giochi del Mediterraneo. Vasile di AdP: Tutti gli scali coinvolti in base a esigenze del mercato

