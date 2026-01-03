Un percorso per trekking e bici sulla vecchia ferrovia della Fap

Un percorso di trekking e bici lungo i 10 chilometri della vecchia ferrovia di Fap potrebbe rinascere, offrendo un'opportunità di riscoperta e valorizzazione del territorio. La proposta, discussa recentemente nel consiglio comunale di San Marcello Piteglio, ha suscitato diverse opinioni tra i cittadini, tutti interessati a preservare e riqualificare un tratto storico che attraversa la Montagna pistoiese. Un progetto che potrebbe unire storia, natura e attività all’aria aperta.

La vecchia ferrovia potrebbe tornare a vivere dando corpo a un sogno lungo dieci chilometri? L’argomento è stato accennato nel corso dell’ultimo consiglio comunale di San Marcello Piteglio, accendendo però le aspettative di molti cittadini, come testimoniato dalle numerose e diverse prese di posizione nelle discussioni sulle piazze, perché c’è la percezione di un filo d’acciaio, o meglio un binario spezzato, che attraversa la Montagna pistoiese. È il tracciato della Ferrovia Alto Pistoiese, la Fap, che per quasi quarant’anni ha collegato Pracchia con l’altra valle di cui si componeva l’allora Comune di San Marcello, trasportando merci, speranze e vite quotidiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un percorso per trekking e bici sulla vecchia ferrovia della Fap Leggi anche: Comitato Verona Sud: «Comune acquisti terreno della ciclopedonale "La vecchia ferrovia"» Leggi anche: Napoli Obliqua alla settima edizione: percorso mozzafiato e la novità dei trekking Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Un percorso per trekking e bici sulla vecchia ferrovia della Fap; Mountain bike in Liguria: cambia l’accesso ai sentieri con il nuovo tesserino regionale; Liguria, tesserino obbligatorio per i biker: nuovi strumenti per gestire i sentieri; A spasso nel Parco. Trekking e incontri. Un percorso per trekking e bici sulla vecchia ferrovia della Fap - La vecchia ferrovia potrebbe tornare a vivere dando corpo a un sogno lungo dieci chilometri? msn.com

Chiusura Postumia: un bypass per le bici lungo la vecchia ferrovia - Sarà il ripristino ciclopedonale del vecchio sedime della ferrovia della Motta di Livenza - ilgazzettino.it

Trekking, bici e degustazioni per la Camminata tra gli olivi - Sono 17 le Città dell'Olio sarde protagoniste della quinta edizione della Camminata tra gli olivi, l ... ansa.it

Ciao a tutti! Consigli per un percorso trekking al sole, senza neve, con i cani Grazie e grazie per le foto che condividete - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.