BRINDISI - Venerdì 27 marzo alle 17, nella sala "Gino Strada" di Palazzo Granafei Nervegna in via Duomo 20 a Brindisi, l’Associazione nazionale lavoratori anziani, Anla, della Puglia e il Consolato provinciale di Brindisi della Federazione Nazionale Maestri del lavoro organizzano il Convegno: "Custodire la memoria. Riti, tradizioni e antiche usanze della Settimana Santa a Brindisi". Interverranno il presidente nazionale di Anla Edoardo Patriarca e Antonio Mario Caputo, relatore dell'evento. “Custodire la memoria è un atto al tempo stesso pratico e spirituale” sottolinea il presidente nazionale di Anla Edoardo Patriarca “Si custodisce la memoria per ricapitolare la nostra storia personale e per mantenere sempre saldo l’obbiettivo che desideriamo perseguire nel nostro cammino quotidiano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Riti, tradizioni e antiche usanze della Settimana Santa a Brindisi: incontro per "custodire la memoria"

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