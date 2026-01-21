Al Teatro Tor Bella Monaca una settimana tra memoria e risate

Al Teatro Tor Bella Monaca si svolge una settimana dedicata alla riflessione e all'intrattenimento, con una programmazione diversificata. Sono in scena spettacoli di teatro civile come Il gigante e Bent, commedie come Scusate il ritardo, e rappresentazioni pensate per il pubblico più giovane. Un’occasione per condividere momenti di memoria e di leggerezza, in un ambiente che valorizza la cultura e la socialità.

Cosa: Una programmazione variegata che spazia dal teatro civile di Il gigante e Bent alla comicità di Scusate il ritardo, fino al teatro ragazzi. Dove e Quando: Teatro Tor Bella Monaca, dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026. Perché: Un'offerta culturale che unisce l'impegno sociale della memoria storica alla leggerezza della satira moderna e del gioco scenico. Il Teatro Tor Bella Monaca si conferma un presidio culturale fondamentale per la Capitale, inaugurando l'ultima settimana di gennaio con una proposta che intreccia sapientemente linguaggi differenti e tematiche di stringente attualità. La programmazione si apre con una riflessione profonda sulla storia e sui diritti umani, per poi lasciare spazio alla comicità multimediale e alla magia delle fiabe popolari, offrendo al pubblico romano un ventaglio di emozioni che vanno dalla denuncia civile al puro intrattenimento.

