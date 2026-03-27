Domenica 29 marzo alle ore 17, al Teatro del Lido, si terrà lo spettacolo per bambini “Caro lupo” prodotto da Drogheria Rebelot e Nadia Milani. Lo spettacolo vede Miriam Costamagna e Andrea Lopez Nunes come ideatori e Nadia Milani impegnata nella regia, nella drammaturgia e nell’animazione. La rappresentazione si rivolge a un pubblico giovane e si svolge nel teatro cittadino.

Al Teatro del Lido va in scena CARO LUPO di Drogheria Rebelot e Nadia Milani ideazione Miriam Costamagna e Andrea Lopez Nunes regia, drammaturgia e cura dell’animazione Nadia Milani Domenica 29 marzo ore 17.30 Per bambine e bambini dai 3 anni in su Al Teatro del Lido domenica 29 marzo alle 17.30 va in scena lo spettacolo Caro lupo di Drogheria Rebelot e Nadia Milani pensato per bambini e bambine dai 3 anni in su e per le loro famiglie. Una fiaba poetica e visionaria in cui la piccola Jolie affronta il bosco e il suo Lupo, imparando ad addomesticare la paura, tra ombre, pupazzi e magie sceniche. In una buffa casa in mezzo al bosco si sono appena trasferiti la mamma, il papà e Jolie, una bambina coraggiosa con una fervida immaginazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Al Teatro del Lido domenica 29 marzo lo spettacolo per bambine e bambini “Caro lupo”

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