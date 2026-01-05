Teatro al Tram va in scena Lucciole

Dal 10 al 18 gennaio, al Teatro Tram di Napoli, va in scena “Lucciole”, uno spettacolo scritto e diretto da Martina Zaccaro. L’evento propone una rappresentazione che coinvolge il pubblico attraverso una regia curata nei dettagli, con particolare attenzione al disegno luci e allo spazio scenico. Un’occasione per assistere a una proposta teatrale originale, inserita nel calendario culturale della città.

Da sabato 10 a domenica 18 gennaio andrà in scena al Teatro Tram di Napoli lo spettacolo “Lucciole” scritto e diretto da Martina Zaccaro che cura anche il disegno luci e lo spazio scenico. Nelle vesti di attrice è con Roberta Misticone e Titti Nuzzolese. L’ assistente alla regia è Milena Pugliese. Stella è una ragazza unica, Titta è la sua mamma. Ciascuna madre vorrebbe il meglio per la propria figlia, come una vita ‘normale’, degna di essere vissuta. E allora l’immaginazione, stimolata da un subconscio che desidera profondamente, le fa vedere e vivere una figlia diversa, un rapporto diverso, fatto di contrasti, incomprensioni, un affetto reciproco tristemente elemosinato e momenti di apparente serenità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

