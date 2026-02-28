Pacifici Sezze - Bassiano continuano i lavori per l' attivazione dell' ascensore
A Sezze proseguono i lavori per l’attivazione dell’ascensore alla scuola media di via San Bartolomeo, sede dell’Istituto Comprensivo “Pacifici Sezze–Bassiano”. Le operazioni sono in corso per completare le installazioni e preparare l’apertura dell’impianto, che dovrebbe migliorare l’accessibilità dell’edificio scolastico. Nessun dettaglio sui tempi di conclusione né su eventuali modifiche al calendario delle attività scolastiche.
Il compagno disabile non può salire sul bus: 140 ragazzi di terza media rinunciano alla gita. Succede presso l’IC Sezze-BassianoABBONATI A DAYITALIANEWS Quella che doveva essere una mattinata dedicata al cinema si è trasformata, per gli alunni delle classi terze dell’Istituto...
