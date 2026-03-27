Al Teatro Nuovo Giovanni da Udine torna la compagnia internazionale Familie Flöz, nota per aver portato in scena spettacoli caratterizzati da maschere sproporzionate. La compagnia è conosciuta per l’utilizzo di queste maschere come elemento centrale delle rappresentazioni teatrali. La performance è prevista presso il teatro udinese, che ospita nuovamente il gruppo dopo precedenti apparizioni.

Ritorna al Teatro Nuovo Giovanni da Udine Familie Flöz, compagnia internazionale che ha fatto delle maschere sproporzionate indossate in scena il proprio tratto distintivo. Accolto con successo nei teatri di tutto il mondo, nel corso della sua intensa attività questo affiatato gruppo di artisti ha dato vita a spettacoli dallo stile inconfondibile, comici e pervasi di quella sensibile poesia che deriva dall’accettazione dell’umana fragilità. Sabato 28 marzo alle 18.00 potremo dunque vederlo nuovamente in azione in Feste, spettacolo inserito nel cartellone di prosa firmato dal direttore artistico Roberto Valerio e realizzato anche con il sostegno di Fondazione Friuli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Al Nuovo di Udine le maschere inconfondibili di Familie Flöz

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