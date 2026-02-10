Disney Galà | al Nuovo di Udine tutta la magia delle colonne sonore dei film d’animazione
Questa sera al Teatro Nuovo di Udine torna Disney Galà, lo spettacolo che porta sul palco le colonne sonore più famose dei film di Walt Disney. Dopo il successo della scorsa stagione, il musical torna ad affascinare il pubblico con canzoni cantate e suonate dal vivo, regalando un momento di magia e nostalgia per grandi e bambini.
Dopo lo straordinario successo della scorsa Stagione, ritorna al Teatro Nuovo Giovanni da Udine Disney Galà, lo spettacolo musicale che ci farà sognare con le colonne sonore più famose e amate dei film di Walt Disney, cantate e suonate rigorosamente dal vivo. L’appuntamento è per venerdì 13.🔗 Leggi su Udinetoday.it
DISNEY GALÀ: venerdì 13 febbraio 2026 ore 18:00DISNEY GALÀ – NUOVO PROGRAMMA! con Stefania Seculin, Gianluca Sticotti, Elisa Colummi, Francesca Marsi, Manuel Diodato band Alessandro Scolz, Antonio Kozina, Marco Steffè, Francesco Cainero, P - facebook.com facebook
