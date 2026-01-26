Torna il Gran Carnevale di Ancona sfilata e concorso a premi per le maschere più belle | al via le iscrizioni

Il Gran Carnevale di Ancona torna anche quest'anno, con la tradizionale sfilata e il concorso a premi per le maschere più creative. Le iscrizioni sono aperte, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare a questa occasione di festa e comunità. L’evento si svolgerà domenica 15 febbraio 2026, coinvolgendo grandi e piccini in una giornata di colori e allegria nella città di Ancona.

ANCONA – Torna il Carnevale di Ancona con i colori e l'energia di una festa amata da grandi e piccini e che coinvolgerà tutta la città nella giornata di domenica 15 febbraio 2026. Appuntamento con la grande sfilata che nel pomeriggio percorrerà il cuore della città per poi giungere in piazza Cavour. Ancona celebra la festa più colorata dell’anno invitando i cittadini, e chiunque voglia unirsi all'evento allegorico, a preparare maschere e costumi per partecipare al concorso delle maschere più belle con ricchi premi e prendere parte alla sfilata. Ammesse a partecipare tutte le maschere, da personaggi di fantasia a quelli del mondo dei cartoon, della cinematografia, della musica o tra i più rappresentativi della tradizione carnevalesca.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Carnevale di Viareggio a Selvatelle, fra laboratori, maschere e premi. “Orgogliosi di questo progetto”Il Carnevale di Viareggio arriva a Selvatelle il 14 febbraio, portando laboratori, maschere e premi in un evento promosso dal Comune di Terricciola e dalla Fondazione Carnevale di Viareggio.

Carnevale, la sfilata dei carri allegorici per le vie e le piazze di MargheraIl Carnevale di Venezia si estende anche a Marghera, dove sabato 14 febbraio 2026 alle ore 15 si terrà una sfilata di carri allegorici e figuranti in maschera.

A Madonna di Campiglio torna il Carnevale asburgicoDa domenica 15 a venerdì 20 febbraio torna in scena l'antica tradizione, teatro della kermesse sarà il Grand Hotel Des Alpes, per far rivivere l'atmosfera dei fasti della corte con la principessa Siss ... giornaletrentino.it

Torna il Carnevale di Firenze: la quarta edizione con il Gran Ballo e la parata in centroE' arrivato alla quarta edizione il 'Carnevale di Firenze', che si svolgerà sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio. Il programma dell'edizione 2026, presentata giovedì mattina a Palazzo Vecchio, ... 055firenze.it

