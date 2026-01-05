Foto-grafando | dal dagherrotipo al reportage un ciclo di incontri sulla fotografia
Dal 8 gennaio al 2 aprile 2026, la Biblioteca comunale di Riccione ospiterà
A partire dall’8 gennaio fino al 2 aprile 2026, la Biblioteca comunale di Riccione ospiterà "Foto-grafando. Incontri e racconti di storia della fotografia", un ciclo di quattro appuntamenti curato da Sara Polidori e organizzato dall’associazione Officina Fotografica Riccione. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Incontri con gli autori e focus sulla sanità. Ciclo di appuntamenti
Leggi anche: Meyer, al via un ciclo di incontri per i genitori dedicati al “benessere digitale”
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.