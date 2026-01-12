Selvazzano la cultura sposa il sociale | un nuovo modello per mettere al centro le persone
Il Comune di Selvazzano Dentro ha adottato un nuovo modello di amministrazione che privilegia le persone, le relazioni e la qualità della vita. Puntando su iniziative culturali e sociali, mira a creare una comunità più inclusiva, responsabile e coesa, riconoscendo l’importanza di valorizzare il tessuto sociale come elemento chiave per uno sviluppo sostenibile e condiviso.
