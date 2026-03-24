Reggio Calabria 1783 i mesi prima del Gran Tremuoto | al MArRC un tuffo nella storia

"Reggio Calabria 1783 i mesi prima del Gran Tremuoto", questo il titolo dell'incontro che si terrà il 25 marzo alle ore 17,15 al Museo archeologico nazionale. Evento che si inserisce nel ciclo di conferenze Radici, finalizzate alla promozione e valorizzazione delle fondamenta della cultura nella prospettiva di unire fatti del passato e del presente, contribuendo anche ad inquadrare le vicende del prossimo futuro, ideate e coordinate dal presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS dott.Salvatore Timpano, nell'ambito della convenzione stipulata con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, in collaborazione con Associazione Amici... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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