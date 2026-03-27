Nella notte al Grande Fratello Vip, Renato e Lucia si sono scambiati un bacio, attirando l’attenzione dei telespettatori. Poco dopo, in diretta, uno dei concorrenti è stato nominato davanti a milioni di spettatori. La scena ha suscitato reazioni contrastanti sui social media, con molti utenti che hanno espresso scontento e indignazione.

Un bacio nella notte, poi una nomination in diretta davanti a milioni di spettatori: al Grande Fratello Vip si consuma uno dei momenti più discussi dell’edizione. Protagonisti Renato Biancardi e Lucia Ilardo, al centro di una dinamica che mescola emozioni, strategia e percezioni. Quello che sembrava l’inizio di un avvicinamento si trasforma in poche ore in una scelta che sorprende tutti, dentro e fuori la Casa. Il pubblico si divide, i social si accendono e il gesto diventa simbolo di qualcosa che va oltre il gioco. Tutto inizia con un momento di intimità: durante la notte, sotto le coperte, Renato e Lucia si scambiano un bacio che lascia intendere un possibile interesse reciproco. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Al GF Vip notte di passione per Renato e Lucia, poi arriva la nomina in diretta: i social sono indignati

Articoli correlati

Primo bacio nella Casa del GF Vip, tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi scatta la passione nella nottePrimo bacio nella casa del GF Vip: dopo una serata trascorsa sempre più vicini, Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono baciati sotto le coperte.

La reazione di Rosario Guglielmi al bacio tra la ex Lucia Ilardo e Renato al GF Vip, il commento sui socialAl Grande Fratello Vip è scattato il primo bacio tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi, a pochi giorni dall'inizio del reality.

Contenuti utili per approfondire Vip notte

Temi più discussi: GF Vip, caos nella notte, Antonella Elia attacca Pietro Delle Piane e Adriana Volpe abbandona: Voglio andarmene; Grande Fratello Vip, Ibiza Altea nei guai: presunta bestemmia nella notte, rischio squalifica; Grande Fratello Vip, scatta il primo bacio: notte di passione tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi; Renato Biancardi e Lucia Ilardo, il primo bacio (inaspettato) al GF Vip: cosa è successo nella notte.

Paura e tensione al GF Vip: concorrente soccorsa dopo un brutto maloreIl Grande Fratello Vip tra ascolti in calo e malori: Alessandra Mussolini e le tensioni tra concorrenti accendono i riflettori sulla casa più spiata d’Italia. notizie.it

Al GF VIP Renato prima bacia Lucia poi la nomina e lei resta spiazzataLucia non si aspettava di essere nominata da Renato ma è successo: e nella notte nella casa del GF VIP 2026 c'è stato un confronto ... ultimenotizieflash.com

Al Grande Fratello Vip scoppia una nuova storia — o almeno qualcosa che ci assomiglia molto. Renato Biancardi, influencer napoletano da oltre 200mila follower, nella notte si è avvicinato a Lucia Ilardo — la ragazza di Torre del Greco che il pubblico ha già c - facebook.com facebook