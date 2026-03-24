La reazione di Rosario Guglielmi al bacio tra la ex Lucia Ilardo e Renato al GF Vip il commento sui social

Al Grande Fratello Vip è scattato il primo bacio tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi, a pochi giorni dall'inizio del reality. Sui social quasi immediata la reazione dell'ex Rosario Guglielmi, con cui ha affrontato il percorso a Temptation Island. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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