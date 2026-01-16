Il 18 gennaio, a San Giovanni Rotondo, Paolo Fonzi, docente di Storia contemporanea all’Università Federico II di Napoli, presenterà il suo nuovo libro intitolato “Genocidio - Una storia politica e culturale”. L’evento si terrà alle 18 presso il Pasteus/CoDà lounge club in via Santa Croce 13. Un’occasione per approfondire temi storici e culturali legati a questo importante argomento.

A San Giovanni Rotondo Paolo Fonzi presenta il suo nuovo libro 'Genocidio' - L’ incontro rientra nell’ambito dell’iniziativa ‘Lasciare traccia’ a cui, da tre anni, il Presidio del libro di San Giovanni Rotondo dà vita con l’intento di ricordare, oltre alla Shoa, i tanti eventi ... foggiatoday.it