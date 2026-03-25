Firmacopie di Lda e Aka7even al Centro d' Abruzzo

Giovedì 26 marzo alle ore 18, presso il Centro d'Abruzzo a San Giovanni Teatino, due cantanti terranno un evento di firma copie. I musicisti incontreranno i fan e firmeranno le copie del loro album intitolato

Lda e Aka7even incontrano i fan al Centro d'Abruzzo. Giovedì 26 marzo, alle ore 18, a San Giovanni Teatino i due cantanti incontreranno i fan e firmeranno le copie del loro album "Poesie clandestine". Un appuntamento imperdibile per vivere da vicino la loro musica, scattare una foto e portare a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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